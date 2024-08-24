Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 920,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 копеек
- Год 1882
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1882 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе MS67 за 100000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 29000 RUB
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
******
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Где продать?
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