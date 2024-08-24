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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 копеек 1882 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 копеек 1882 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 920,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1882
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1882 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе MS67 за 100000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Coins.ee (1)
  • Katz (2)
  • MS67 (2)
  • Numimarket (2)
  • Rare Coins (6)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Universum Coins GmbH (2)
  • Александр (7)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (6)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (6)
  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 29000 RUB
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе RedSquare - May 29, 2022
Продавец RedSquare
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Империя - April 29, 2021
Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 10 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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