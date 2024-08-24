1/4 копейки 1882 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1882 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе MS67 за 165000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность UNC (22) AU (18) XF (17) VF (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (8) MS62 (4) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (5) AU55 (5) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (1) RB (2) BN (15) Сервис PCGS (2) NGC (10) ННР (5) CGC (1) RNGA (1)

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