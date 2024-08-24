Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1882 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 60,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1882
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1882 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе MS67 за 165000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS65 BN CGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64
Цена
******
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Где продать?
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