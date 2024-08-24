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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1882 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1882 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/4 копейки 1882 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 60,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1882
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1882 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе MS67 за 165000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS65 BN CGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1882 СПБ на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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