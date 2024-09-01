Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1882 года СПБ ДС (Россия, Александр III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 15 копеек
- Год 1882
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1882 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 962 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (1)
Продавец MS67
Дата 24 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
6242 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Где продать?
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