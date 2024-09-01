15 копеек 1882 года СПБ ДС (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1882 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 962 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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