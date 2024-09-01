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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1882 года СПБ ДС (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 15 копеек 1882 года СПБ ДС - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 15 копеек 1882 года СПБ ДС - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1882
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1882 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 962 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
Россия 15 копеек 1882 СПБ ДС на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия 15 копеек 1882 СПБ ДС на аукционе MS67 - April 24, 2019
Продавец MS67
Дата 24 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
6242 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия 15 копеек 1882 СПБ ДС на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
8901 $
Цена в валюте аукциона 8500 CHF
Россия 15 копеек 1882 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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