Полтина 1882 года СПБ НФ. Особый гурт "СЕРЕБ 72 ПРОБЫ" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1882 года со знаком СПБ НФ. Особый гурт "СЕРЕБ 72 ПРОБЫ". Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1503 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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