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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1882 года СПБ НФ. Особый гурт "СЕРЕБ 72 ПРОБЫ" (Россия, Александр III)

Разновидность: Особый гурт "СЕРЕБ 72 ПРОБЫ"

Аверс монеты - Полтина 1882 года СПБ НФ Особый гурт "СЕРЕБ 72 ПРОБЫ" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - Полтина 1882 года СПБ НФ Особый гурт "СЕРЕБ 72 ПРОБЫ" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал Полтина
  • Год 1882
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1882 года со знаком СПБ НФ. Особый гурт "СЕРЕБ 72 ПРОБЫ". Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1503 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
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Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
28682 $
Цена в валюте аукциона 1740000 RUB
Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU58
Цена
16500 $
Цена в валюте аукциона 16500 USD
Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
******
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Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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