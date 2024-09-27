Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1882 года СПБ НФ. Особый гурт "СЕРЕБ 72 ПРОБЫ" (Россия, Александр III)
Разновидность: Особый гурт "СЕРЕБ 72 ПРОБЫ"
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал Полтина
- Год 1882
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1882 года со знаком СПБ НФ. Особый гурт "СЕРЕБ 72 ПРОБЫ". Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1503 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
28682 $
Цена в валюте аукциона 1740000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU58
Цена
16500 $
Цена в валюте аукциона 16500 USD
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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