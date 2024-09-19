Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1882 года СПБ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,685,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 копейка
- Год 1882
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1882 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2850 проданному на аукционе Coins.ee за 720 EUR. Торги состоялись 10 июля 2021.
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU58 BN NGC
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU55
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS66 BN NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU53 BN RNGA
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Где продать?
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