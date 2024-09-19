1 копейка 1882 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1882 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2850 проданному на аукционе Coins.ee за 720 EUR. Торги состоялись 10 июля 2021.

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