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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1882 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 копейка 1882 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 копейка 1882 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,685,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1882
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1882 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2850 проданному на аукционе Coins.ee за 720 EUR. Торги состоялись 10 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1 копейка 1882 СПБ на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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