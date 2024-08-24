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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - Полтина 1882 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - Полтина 1882 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал Полтина
  • Год 1882
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1882 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 3700000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2015.

Сохранность
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Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Империя - October 28, 2021
Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
4002 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность VF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1882 СПБ НФ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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