Полтина 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1882 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 3700000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2015.

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