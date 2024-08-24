Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал Полтина
- Год 1882
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1882 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 3700000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2015.
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
4002 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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