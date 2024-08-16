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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1886 года (АГ) "Большая голова" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1886 года (АГ) "Большая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1886 года (АГ) "Большая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 487,592

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1886
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (462)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1886 года "Большая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33103 проданному на аукционе Heritage Auctions за 54050 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61
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Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS61
Цена
Где купить?
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1886 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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