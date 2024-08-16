Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1886 года (АГ) "Большая голова" (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 487,592
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1886
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (462)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1886 года "Большая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33103 проданному на аукционе Heritage Auctions за 54050 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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