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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1886 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1886 года (АГ) "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1886 года (АГ) "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 487,592

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1886
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1886 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4586 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 14000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Имперская монета (4)
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Малая голова" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Малая голова" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
1609 $
Цена в валюте аукциона 124861 RUB
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Малая голова" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Малая голова" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU58
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 63816 RUB
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Малая голова" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Малая голова" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
******
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Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Малая голова" на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Малая голова" на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1886 (АГ) "Малая голова" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1886 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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