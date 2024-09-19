Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1886 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 487,592
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1886
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1886 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4586 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 14000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Gorny & Mosch (1)
- Имперская монета (4)
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
1609 $
Цена в валюте аукциона 124861 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU58
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 63816 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
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