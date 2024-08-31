1 рубль 1889 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1889 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 766 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5500000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность PROOF (1) UNC (11) AU (22) XF (6) VF (6) Сохранность (слабы) MS61 (2) MS60 (2) AU58 (9) AU55 (3) AU53 (2) VF35 (2) DETAILS (4) Сервис RNGA (11) NGC (7) PCGS (1)

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