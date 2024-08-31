Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1889 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1889 года (АГ) "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1889 года (АГ) "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1889
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1889 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 766 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5500000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Heritage (2)
  • Künker (3)
  • New York Sale (2)
  • Rare Coins (8)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (2)
  • Александр (7)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (3)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (8)
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
38181 $
Цена в валюте аукциона 3400000 RUB
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC PL
Цена
59405 $
Цена в валюте аукциона 5500000 RUB
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1889 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра III Монеты России 1889 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск