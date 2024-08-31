Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1889 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,002
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1889
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1889 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 766 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5500000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
38181 $
Цена в валюте аукциона 3400000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC PL
Цена
59405 $
Цена в валюте аукциона 5500000 RUB
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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