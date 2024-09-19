1 рубль 1891 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1891 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31298 проданному на аукционе Heritage Auctions за 66000 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность PROOF (4) PROOFLIKE (1) UNC (182) AU (170) XF (108) VF (142) F (25) VG (2) Нет оценки (34) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (1) MS64 (9) MS63 (41) MS62 (55) MS61 (34) MS60 (6) AU58 (21) AU55 (13) AU53 (43) AU50 (17) XF45 (14) XF40 (6) VF35 (17) VF30 (12) VF25 (3) VF20 (9) F15 (5) VG8 (1) PF64 (1) PF63 (1) PL62 (1) DETAILS (14) CAMEO (2) PL (1) Сервис NGC (104) RNGA (27) ННР (20) PCGS (35) РНГА (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (3)

Antykwariat u Nilsa (2)

AURORA (64)

BAC (6)

Baldwin's (1)

Baldwin's of St. James's (1)

Busso Peus (3)

Cieszyńskie CN (1)

CNG (1)

Coin Cabinet (1)

Coins.ee (7)

COINSNET (3)

COINSTORE (2)

Felzmann (2)

Gärtner (1)

GGN (1)

Gorny & Mosch (15)

Grün (1)

Haljak Coin Auction (4)

Heritage (18)

Heritage Eur (4)

Hermes Auctions (1)

Höhn (3)

Katz (36)

Künker (43)

La Galerie Numismatique (8)

Macho & Chlapovič (1)

MS67 (20)

MUNZE (1)

New York Sale (2)

Niemczyk (9)

NOONANS (1)

Numedux (2)

Numimarket (5)

Numisbalt (30)

Numismatica Genevensis (1)

Numisor (1)

Provenance Auctions (2)

Rare Coins (51)

Rauch (9)

RedSquare (1)

Reinhard Fischer (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (6)

Rzeszowski DA (10)

SINCONA (15)

Sonntag (1)

Tauler & Fau (3)

Teutoburger (4)

UBS (1)

Universum Coins GmbH (1)

WAG (7)

WCN (5)

Westfälische (1)

Wójcicki (1)

Александр (90)

Восточно-европейский (1)

Денга1700 (1)

Знак (1)

Империя (22)

Имперская монета (57)

Монеты и Медали (16)

НИКО (22)

ОЛНЗ (1)

Русский Нумизматический Дом (9)

Русское Наследие (26)