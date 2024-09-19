Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1891 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,117,018
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1891
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (671)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1891 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31298 проданному на аукционе Heritage Auctions за 66000 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
4522 $
Цена в валюте аукциона 390000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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