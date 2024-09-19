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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1891 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1891 года (АГ) "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1891 года (АГ) "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,117,018

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (671)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1891 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31298 проданному на аукционе Heritage Auctions за 66000 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
4522 $
Цена в валюте аукциона 390000 RUB
Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе NOONANS - April 17, 2024
Продавец NOONANS
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1891 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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