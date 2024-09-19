Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1890 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 90,256
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1890
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (218)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1890 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5833 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность AU55
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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