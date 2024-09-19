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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1890 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1890 года (АГ) "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1890 года (АГ) "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 90,256

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1890
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (218)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1890 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5833 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1890 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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