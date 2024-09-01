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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1891 года (АГ) "Большая голова" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1891 года (АГ) "Большая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1891 года (АГ) "Большая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: RND

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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