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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1883 года СПБ ДС - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1883 года СПБ ДС - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 704,151

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (157) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1883 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 867 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2848 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1133 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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