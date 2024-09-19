Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 704,151
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (157) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1883 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 867 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- AURORA (31)
- Baldwin's (1)
- Gorny & Mosch (5)
- Heritage (4)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (3)
- Künker (7)
- MS67 (1)
- MUNZE (1)
- New York Sale (4)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (12)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (3)
- SINCONA (2)
- WAG (1)
- Александр (28)
- Знак (1)
- Империя (13)
- Имперская монета (15)
- Монеты и Медали (4)
- НИКО (3)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (7)
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2848 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1133 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск