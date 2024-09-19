1 рубль 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1883 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 867 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность PROOF (3) UNC (48) AU (56) XF (39) VF (5) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (5) MS64 (6) MS63 (5) MS62 (5) MS61 (10) MS60 (2) AU58 (7) AU55 (9) AU53 (2) AU50 (5) XF45 (6) XF40 (5) VF35 (1) F15 (1) PF64 (1) PF63 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (23) ННР (3) RNGA (3) PCGS (1)

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