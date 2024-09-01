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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1883 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1883 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1883 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1883 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 904 проданному на аукционе SINCONA AG за 280000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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Россия 1 рубль 1883 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 1 рубль 1883 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
171729 $
Цена в валюте аукциона 16000000 RUB
Россия 1 рубль 1883 СПБ АГ на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
14219 $
Цена в валюте аукциона 12500 EUR
Россия 1 рубль 1883 СПБ АГ на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 1 рубль 1883 СПБ АГ на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность PF62
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Россия 1 рубль 1883 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ АГ на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия 1 рубль 1883 СПБ АГ на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность PF62
Цена
Россия 1 рубль 1883 СПБ АГ на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 рубль 1883 СПБ АГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 рубль 1883 СПБ АГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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