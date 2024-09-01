Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1883 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1883 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 904 проданному на аукционе SINCONA AG за 280000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
171729 $
Цена в валюте аукциона 16000000 RUB
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность PF62
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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