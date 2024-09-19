Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1894 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC NaN
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1894
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (345)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1894 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4500000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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