1 рубль 1894 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1894 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4500000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

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