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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1894 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1894 года (АГ) "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1894 года (АГ) "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC NaN

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1894
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (345)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1894 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4500000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1894 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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