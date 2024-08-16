50 копеек 1890 года (АГ) (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1890 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33101 проданному на аукционе Heritage Auctions за 27025 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

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