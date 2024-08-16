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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1890 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 50 копеек 1890 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 50 копеек 1890 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1890
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1890 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33101 проданному на аукционе Heritage Auctions за 27025 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
5615 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1077 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
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Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
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Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
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Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
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Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Знак - February 11, 2021
Продавец Знак
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1890 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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