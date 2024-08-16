Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1890 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 50 копеек
- Год 1890
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1890 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33101 проданному на аукционе Heritage Auctions за 27025 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1077 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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