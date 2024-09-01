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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1890 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 15 копеек 1890 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 15 копеек 1890 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,500,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1890
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1890 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Александр за 3100 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
465 $
Цена в валюте аукциона 1880 PLN
Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
575 $
Цена в валюте аукциона 51000 RUB
Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность MS63
Цена
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Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS64
Цена
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Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе MS67 - June 26, 2019
Продавец MS67
Дата 26 июня 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе MS67 - April 3, 2019
Продавец MS67
Дата 3 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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