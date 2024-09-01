Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1890 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,500,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 15 копеек
- Год 1890
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1890 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Александр за 3100 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
575 $
Цена в валюте аукциона 51000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность MS63
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS64
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 июня 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 3 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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