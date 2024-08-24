Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1890 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,750,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 копеек
- Год 1890
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1890 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Александр за 1400 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Сохранность AU
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Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 2 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
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Сохранность UNC
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