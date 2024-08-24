10 копеек 1890 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1890 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Александр за 1400 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.

Сохранность PROOF (1) UNC (36) AU (10) XF (8) VF (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS66 (6) MS65 (3) MS64 (3) MS63 (8) MS62 (4) AU53 (1) AU50 (1) XF40 (1) PF65 (1) Сервис ННР (6) NGC (15) PCGS (2)

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