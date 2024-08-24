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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1890 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 копеек 1890 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 копеек 1890 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,750,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1890
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1890 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Александр за 1400 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 10 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS62
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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