1/4 копейки 1890 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1890 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1538 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

Сохранность PROOF (5) UNC (66) AU (31) XF (12) VF (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (7) MS64 (14) MS63 (14) MS62 (3) MS61 (12) MS60 (2) AU58 (2) AU55 (4) AU53 (1) XF45 (1) PF64 (3) PF60 (2) RB (17) BN (30) Сервис ННР (15) NGC (27) RNGA (1) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

AURORA (14)

Coins.ee (2)

Heritage (2)

Katz (3)

Künker (1)

MDC Monaco (1)

MS67 (8)

MUNZE (8)

New York Sale (1)

Niemczyk (1)

Numisbalt (1)

Rare Coins (18)

RedSquare (11)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (3)

Stack's (1)

Александр (15)

Денга1700 (1)

Знак (2)

Империя (4)

Имперская монета (6)

Монеты и Медали (4)

НИКО (5)

Русский Нумизматический Дом (4)

Русское Наследие (3)