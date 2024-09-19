Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1890 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,006,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1890
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (120)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1890 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1538 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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