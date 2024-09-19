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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1890 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1890 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/4 копейки 1890 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,006,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1890
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (120)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1890 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1538 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1890 СПБ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 RB ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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