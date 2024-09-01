Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1884 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 550,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1884
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1884 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Александр за 49000 RUB. Торги состоялись 2 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
530 $
Цена в валюте аукциона 49000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS60
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU55 BN
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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