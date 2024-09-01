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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1884 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1884 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/2 копейки 1884 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 550,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1884
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1884 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Александр за 49000 RUB. Торги состоялись 2 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (2)
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  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (2)
  • Hermes Auctions (1)
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  • RedSquare (5)
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  • Империя (2)
  • Имперская монета (5)
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
530 $
Цена в валюте аукциона 49000 RUB
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS60
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
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Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность PROOF
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Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность PF61
Цена
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU55 BN
Цена
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Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1884 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность PF62
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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