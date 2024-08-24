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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1883 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1883 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/2 копейки 1883 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 540,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1883 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе AURORA за 115000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1883 СПБ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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