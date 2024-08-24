1/2 копейки 1883 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1883 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе AURORA за 115000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

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