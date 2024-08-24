Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1883 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 540,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1883 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе AURORA за 115000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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