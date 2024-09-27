Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1887 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 600,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1887
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1887 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25406 проданному на аукционе Heritage Auctions за 978 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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