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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1887 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1887 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/2 копейки 1887 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 600,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1887
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1887 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25406 проданному на аукционе Heritage Auctions за 978 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
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Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
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Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1887 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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