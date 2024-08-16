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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1886 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1886 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/2 копейки 1886 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 560,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1886
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1886 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22585 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PF65 BN
Цена
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
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Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1886 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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