Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1886 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 560,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1886
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1886 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22585 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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