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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1894 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1894 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/2 копейки 1894 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1894
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1894 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе MS67 за 140000 RUB. Торги состоялись 14 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 ECC
Цена
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Stack's - March 3, 2023
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность PF58 NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе MS67 - August 25, 2022
Продавец MS67
Дата 25 августа 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1/2 копейки 1894 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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