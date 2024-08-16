Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1894 года СПБ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1894
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1894 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе MS67 за 140000 RUB. Торги состоялись 14 октября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность PF58 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 25 августа 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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