1/2 копейки 1894 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1894 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе MS67 за 140000 RUB. Торги состоялись 14 октября 2020.

Сохранность PROOF (6) UNC (30) AU (15) XF (11) VF (4) F (1) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (6) MS63 (8) MS62 (6) MS60 (2) AU58 (3) AU50 (2) XF45 (1) PF66 (2) PF65 (2) PF63 (1) PF58 (1) DETAILS (1) RB (6) BN (18) Сервис ECC (1) ННР (3) NGC (15) PCGS (2) RNGA (2)

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