1/2 копейки 1888 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1888 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22586 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность PROOF (7) UNC (16) AU (6) XF (8) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (2) MS63 (2) MS62 (4) AU58 (2) AU55 (2) PF65 (4) PF64 (3) RB (5) BN (11) Сервис NGC (10) ННР (1) RNGA (3) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

COINSNET (2)

Heritage (2)

Künker (1)

New York Sale (1)

Numisbalt (2)

Rare Coins (9)

RedSquare (4)

Rzeszowski DA (1)

Teutoburger (1)

Александр (4)

Денга1700 (3)

Знак (1)

Империя (1)

Имперская монета (3)

Монеты и Медали (2)

Русское Наследие (2)