Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1888 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 610,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1888
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1888 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22586 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1/2 копейки 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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