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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1888 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1888 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/2 копейки 1888 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 610,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1888
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1888 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22586 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1/2 копейки 1888 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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