Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1881 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 440,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1881
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7259 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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