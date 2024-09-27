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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1881 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/2 копейки 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 440,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1881
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7259 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
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Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
3794 $
Цена в валюте аукциона 310000 RUB
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
******
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Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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