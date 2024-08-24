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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1885 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1885 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/2 копейки 1885 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 680,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1885
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1885 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 427 проданному на аукционе Русское Наследие за 25000 RUB. Торги состоялись 3 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3500 RUB
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
******
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Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61
Цена
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Россия 1/2 копейки 1885 СПБ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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