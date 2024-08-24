Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1885 года СПБ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 680,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1885
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1885 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 427 проданному на аукционе Русское Наследие за 25000 RUB. Торги состоялись 3 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (9)
- BAC (14)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (1)
- Höhn (1)
- Katz (2)
- Künker (3)
- MARCINIAK (1)
- MS67 (3)
- MUNZE (1)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (5)
- Rare Coins (11)
- Rauch (1)
- RedSquare (10)
- Russiancoin (2)
- Rzeszowski DA (1)
- WAG (2)
- WCN (1)
- WDA - MiM (2)
- Wójcicki (2)
- Александр (9)
- Денга1700 (2)
- Империя (4)
- Имперская монета (14)
- Монеты и Медали (4)
- Русское Наследие (7)
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 1/2 копейки 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск