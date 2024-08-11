Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1889 года (АГ) "Портрет с короткой бородой". "А.Г." в обрезе шеи (Россия, Александр III)
Разновидность: "А.Г." в обрезе шеи
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,200,002
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 рублей
- Год 1889
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (341) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1889 года "Портрет с короткой бородой" со знаком (АГ). "А.Г." в обрезе шеи. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22189 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21850 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
2667 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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