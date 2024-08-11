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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1889 года (АГ) "Портрет с короткой бородой". "А.Г." в обрезе шеи (Россия, Александр III)

Разновидность: "А.Г." в обрезе шеи

Аверс монеты - 5 рублей 1889 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" "А.Г." в обрезе шеи - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 рублей 1889 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" "А.Г." в обрезе шеи - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,200,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1889
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (341) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1889 года "Портрет с короткой бородой" со знаком (АГ). "А.Г." в обрезе шеи. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22189 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21850 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
2667 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
814 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Erwin Dietrich - July 7, 2024
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
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Где купить?
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1889 "Портрет с короткой бородой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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