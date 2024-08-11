5 рублей 1889 года (АГ) "Портрет с короткой бородой". "А.Г." в обрезе шеи (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1889 года "Портрет с короткой бородой" со знаком (АГ). "А.Г." в обрезе шеи. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22189 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21850 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

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