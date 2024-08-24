Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1889 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,500,002
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 копеек
- Год 1889
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (171)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1889 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1084 проданному на аукционе Katz Auction за 435 EUR. Торги состоялись 23 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?
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