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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1889 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 копеек 1889 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 копеек 1889 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,500,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1889
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (171)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1889 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1084 проданному на аукционе Katz Auction за 435 EUR. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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