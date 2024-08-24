5 копеек 1889 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1889 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1084 проданному на аукционе Katz Auction за 435 EUR. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность UNC (83) AU (40) XF (25) VF (2) Нет оценки (17) Сохранность (слабы) MS67 (5) MS66 (12) MS65 (16) MS64 (13) MS63 (3) MS62 (14) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (9) AU55 (3) AU53 (7) AU50 (2) XF45 (7) XF40 (3) DETAILS (1) Сервис ННР (7) NGC (47) PCGS (8) RNGA (1)

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