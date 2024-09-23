Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1889 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,002
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 25 копеек
- Год 1889
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1889 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 889 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
4315 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность PL63 ННР
Цена
8218 $
Цена в валюте аукциона 830000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PL63 ННР
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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