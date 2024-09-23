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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1889 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 25 копеек 1889 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 25 копеек 1889 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1889
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1889 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 889 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
4315 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность PL63 ННР
Цена
8218 $
Цена в валюте аукциона 830000 RUB
Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность PL63 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PL63 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF66 RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS61
Цена
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Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
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Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе ARTMAXIMUM - November 2, 2019
Продавец ARTMAXIMUM
Дата 2 ноября 2019
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 25 копеек 1889 (АГ) на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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