50 копеек 1889 года (АГ) (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1889 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе SINCONA AG за 70000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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