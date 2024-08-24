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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1889 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 50 копеек 1889 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 50 копеек 1889 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1889
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1889 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе SINCONA AG за 70000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU50 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
49250 $
Цена в валюте аукциона 44000 CHF
Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
53333 $
Цена в валюте аукциона 5200000 RUB
Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность PF61 ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность PF61 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Heritage - August 15, 2019
Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Auction World - July 15, 2018
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Знак - February 16, 2018
Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Знак - February 16, 2018
Продавец Знак
Дата 16 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS61
Цена
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Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Bruun Rasmussen - November 6, 2017
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 ноября 2017
Сохранность AU
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Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность VF30
Цена
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Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU55
Цена
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Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе Rauch - December 13, 2013
Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1889 (АГ) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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