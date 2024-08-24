Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1889 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,002
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 50 копеек
- Год 1889
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1889 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе SINCONA AG за 70000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Auction World (2)
- Bruun Rasmussen (1)
- Heritage (2)
- Künker (2)
- MS67 (1)
- Rare Coins (7)
- Rauch (1)
- SINCONA (2)
- Superior Galleries (1)
- WCN (1)
- Александр (2)
- Знак (1)
- Империя (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
49250 $
Цена в валюте аукциона 44000 CHF
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
53333 $
Цена в валюте аукциона 5200000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность PF61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 50 копеек 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск