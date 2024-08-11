Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1889 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 12,9 гр
- Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
- Диаметр 24,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 343,002
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 рублей
- Год 1889
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1889 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3700000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
13936 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
10940 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF62 CAMEO ННР
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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