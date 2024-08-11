Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1889 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 рублей 1889 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 рублей 1889 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 12,9 гр
  • Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
  • Диаметр 24,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 343,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1889
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1889 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3700000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Katz (2)
  • Künker (12)
  • LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT (1)
  • MDC Monaco (3)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (2)
  • Numisbalt (1)
  • NumisCorner (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Rare Coins (10)
  • Roma Numismatics (1)
  • Schweizerischer Bankverein (1)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (4)
  • V. GADOURY (1)
  • Warin Global Investments (1)
  • WCN (1)
  • Westfälische (1)
  • Александр (5)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
13936 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PF62 ННР
Цена
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
10940 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность PF62 ННР
Цена
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT - July 2, 2022
Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF62 CAMEO ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF62 CAMEO RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1889 (АГ) на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 рублей 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра III Монеты России 1889 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 10 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск