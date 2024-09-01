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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1889 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1889 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/4 копейки 1889 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 180,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1889
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1889 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Александр за 2600 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS64 RB
Цена
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Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF64
Цена
Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность UNC DETAILS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1889 СПБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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