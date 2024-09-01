1/4 копейки 1889 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1889 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Александр за 2600 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

Сохранность PROOF (6) UNC (19) AU (11) XF (11) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (6) MS62 (3) MS60 (3) AU58 (2) AU55 (5) AU53 (2) XF45 (1) PF66 (1) PF64 (4) DETAILS (1) RB (3) BN (11) Сервис NGC (10) ННР (2) PCGS (1)

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