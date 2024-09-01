Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1889 года СПБ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 180,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1889
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1889 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Александр за 2600 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS64 RB
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность UNC DETAILS
Цена
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Где продать?
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