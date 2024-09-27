Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1889 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,000,002
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 копеек
- Год 1889
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1889 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 220000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
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Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
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Дата 25 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Дата 2 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
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Дата 28 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
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Где продать?
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