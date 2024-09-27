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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1889 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 копеек 1889 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 копеек 1889 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,000,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1889
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1889 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 220000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU50
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2036 RUB
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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