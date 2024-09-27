10 копеек 1889 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1889 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 220000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность PROOF (2) UNC (67) AU (18) XF (8) VF (2) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS66 (14) MS65 (10) MS64 (11) MS63 (11) MS62 (6) MS61 (3) MS60 (3) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (3) AU50 (2) XF40 (1) VF25 (1) PL (1) Сервис ННР (7) NGC (44) PCGS (1)

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