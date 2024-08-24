Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1881 года СПБ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,815,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 копейка
- Год 1881
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1341 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
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Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 июля 2018
Сохранность MS62 RB
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность XF
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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