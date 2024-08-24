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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1881 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 копейка 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 копейка 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,815,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1881
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1341 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 35 PLN
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Империя - December 22, 2018
Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Имперская монета - July 24, 2018
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Имперская монета - July 24, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 24 июля 2018
Сохранность MS62 RB
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе AURORA - July 19, 2016
Продавец AURORA
Дата 19 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Haljak Coin Auction - March 19, 2016
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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