Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1883 года СПБ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,830,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 копейка
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1883 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1349 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1684 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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