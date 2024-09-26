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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1883 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 копейка 1883 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 копейка 1883 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,830,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1883 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1349 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1684 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Stack's - January 20, 2023
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где купить?
Россия 1 копейка 1883 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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