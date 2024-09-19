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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1894 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 копейка 1894 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 копейка 1894 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,490,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1894
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1894 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61514 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 1 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Heritage - November 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Stack's - January 20, 2023
Россия 1 копейка 1894 СПБ на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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