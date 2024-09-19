Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1894 года СПБ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,490,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 копейка
- Год 1894
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1894 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61514 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 1 ноября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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