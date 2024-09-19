Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1888 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 копейка
- Год 1888
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1888 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1533 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 BN CGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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