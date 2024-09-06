Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1884 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 копейка
- Год 1884
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1884 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1516 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NOONANS
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
522 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
377 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?
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