1 копейка 1884 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1884 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1516 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (1) UNC (7) AU (2) XF (1) VF (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (2) MS63 (1) MS62 (1) RB (1) BN (4) Сервис NGC (3) PCGS (1)