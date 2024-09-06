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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1884 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 копейка 1884 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 копейка 1884 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1884
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1884 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1516 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе NOONANS - April 17, 2024
Продавец NOONANS
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
522 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
377 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS65
Цена
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Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS62 BN
Цена
Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе Heritage - May 10, 2018
Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе Heritage - May 10, 2018
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе Rare Coins - February 10, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе Heritage - January 14, 2015
Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1884 СПБ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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