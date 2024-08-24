Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1885 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,400,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 копейка
- Год 1885
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1885 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 893 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность MS62 BN
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Где продать?
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