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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1885 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 копейка 1885 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 копейка 1885 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,400,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1885
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1885 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 893 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Numedux - May 16, 2022
Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность MS62 BN
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Russiancoin - January 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1885 СПБ на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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