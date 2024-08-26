Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1886 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 копейка 1886 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 копейка 1886 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,210,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1886
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1886 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 896 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (2)
  • Katz (6)
  • Künker (2)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (4)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (2)
  • Teutoburger (1)
  • Александр (4)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1684 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF63 RB RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Империя - April 29, 2021
Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1886 СПБ на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра III Монеты России 1886 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск