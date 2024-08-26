Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1886 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,210,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 копейка
- Год 1886
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1886 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 896 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1684 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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