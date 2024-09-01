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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1887 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 копейка 1887 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 копейка 1887 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1887
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1887 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 674 проданному на аукционе Редкие Монеты за 800 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 18500 RUB
Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
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Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS66 RD RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1887 СПБ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF67 RB NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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