Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1887 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 копейка
- Год 1887
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1887 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 674 проданному на аукционе Редкие Монеты за 800 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Baldwin's (1)
- Coins.ee (2)
- GGN (1)
- Janas (1)
- Katz (8)
- MS67 (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (12)
- Rauch (2)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (2)
- Rzeszowski DA (2)
- SINCONA (1)
- WAG (1)
- Александр (4)
- Денга1700 (2)
- Империя (2)
- Имперская монета (2)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS66 RD RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск