Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1891 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 12,9 гр
- Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
- Диаметр 24,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,010
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 рублей
- Год 1891
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1891 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1662 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
23247 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
36000 $
Цена в валюте аукциона 36000 USD
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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