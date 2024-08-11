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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1891 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 рублей 1891 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 рублей 1891 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 12,9 гр
  • Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
  • Диаметр 24,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1891 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1662 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

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Россия 10 рублей 1891 (АГ) на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
23247 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Россия 10 рублей 1891 (АГ) на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
36000 $
Цена в валюте аукциона 36000 USD
Россия 10 рублей 1891 (АГ) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 10 рублей 1891 (АГ) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 рублей 1891 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия 10 рублей 1891 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1891 (АГ) на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1891 (АГ) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1891 (АГ) на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1891 (АГ) на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1891 (АГ) на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия 10 рублей 1891 (АГ) на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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