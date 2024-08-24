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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1891 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1891 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/4 копейки 1891 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 400,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1891 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS64 RB
Цена
Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 RB
Цена
Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1891 СПБ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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