Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1891 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 400,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1891
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1891 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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