Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1891 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,787,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 2 копейки
- Год 1891
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1891 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 898 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность PF65 BN CGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VG
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS62
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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