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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1891 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 2 копейки 1891 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 2 копейки 1891 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,787,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1891 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 898 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность PF65 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VG
Цена
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Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU53 BN NGC
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Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS62
Цена
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Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1891 СПБ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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