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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1891 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 копеек 1891 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 копеек 1891 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (154)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1891 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 170000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 183 EUR
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Stack's - September 14, 2023
Россия 5 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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