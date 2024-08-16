Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1891 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 копеек
- Год 1891
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (154)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1891 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 170000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.
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Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
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