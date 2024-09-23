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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1891 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 рублей 1891 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 рублей 1891 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 541,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (148)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1891 года "Портрет с короткой бородой" со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51856 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32200 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1392 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1135 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Heritage - April 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Heritage - December 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Nomisma - April 14, 2023
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Numismatica Ranieri - October 29, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Россия 5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1891 "Портрет с короткой бородой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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