5 рублей 1891 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1891 года "Портрет с короткой бородой" со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51856 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32200 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

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