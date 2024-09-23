Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1891 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 541,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 рублей
- Год 1891
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (148)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1891 года "Портрет с короткой бородой" со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51856 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32200 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1135 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
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Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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