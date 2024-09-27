Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1891 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 25 копеек
- Год 1891
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1891 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 484 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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