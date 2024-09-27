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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1891 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 25 копеек 1891 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 25 копеек 1891 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1891 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 484 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 PL
Цена
Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность UNC PL
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Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 25 копеек 1891 (АГ) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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