Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1891 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,710,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 15 копеек
- Год 1891
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1891 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 430000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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