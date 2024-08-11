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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1891 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 15 копеек 1891 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 15 копеек 1891 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,710,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1891 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 430000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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