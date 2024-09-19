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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1891 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 50 копеек 1891 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 50 копеек 1891 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1891 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе MS67 за 1100000 RUB. Торги состоялись 13 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
3306 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
11991 $
Цена в валюте аукциона 1100000 RUB
Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность F12
Цена
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Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF35
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Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 PL NGC
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Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 50 копеек 1891 (АГ) на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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