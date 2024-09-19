50 копеек 1891 года (АГ) (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1891 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе MS67 за 1100000 RUB. Торги состоялись 13 марта 2024.

Сохранность UNC (8) AU (20) XF (15) VF (14) F (4) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (5) MS62 (2) AU58 (4) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (3) VF35 (4) VF25 (2) F15 (1) F12 (2) DETAILS (2) PL (1) Сервис ННР (1) NGC (6) RNGA (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

ARTMAXIMUM (1)

AURORA (4)

COINSNET (1)

Gorny & Mosch (2)

Heritage (1)

Künker (7)

MS67 (1)

New York Sale (1)

Rare Coins (7)

Russiancoin (1)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (2)

Stack's (1)

Александр (9)

Знак (1)

Империя (9)

Имперская монета (12)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (1)