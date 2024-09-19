Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1891 года (АГ) (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 50 копеек
- Год 1891
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1891 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе MS67 за 1100000 RUB. Торги состоялись 13 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
11991 $
Цена в валюте аукциона 1100000 RUB
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность F12
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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